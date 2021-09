Non potevano tornare in città, li sorprendono in centro

TRIESTE - Non potevano tornare a Trieste, li hanno sorpresi in pieno centro. Due uomini, un trentunenne ed un trentanovenne, già noti alle forze dell’ordine sono stati fermati ieri pomeriggio dagli agenti della Polizia di Stato.

Erano stati notati nel giardino di piazza Libertà da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova: sono stati identificati e deferiti in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica in quanto non potevano stare in comune di Trieste.

Sempre nella stessa piazza rintracciato e fermato un 34enne che non aveva rispettato l’ordine di abbandonare il territorio nazionale del Questore di Gorizia.