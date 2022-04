VITTORIO VENETO - La città di Vittorio Veneto e l’Anpi ricordano Giuseppe Taffarel nel centenario della sua nascita. Sabato 23 aprile, alle 15 presso l’aula didattica del Museo del Cenedese, si terrà la proiezione del lungometraggio “La resistenza nella Marca Trevigiana”, realizzato proprio da Taffarel. Domenica 24 aprile, a partire dalle 10, lo storico Daniele Ceschin parlerà del partigiano vittoriese: la conferenza si terrà sempre nell’aula didattica del Museo del Cenedese.

“La partecipazione di Taffarel alla guerra di Resistenza è stata un’esperienza che ha influenzato moltissimo sia la produzione cinematografica sia il suo modo di essere. Cresciuto in una famiglia di antifascisti, ha fatto propri, fin da ragazzo, i valori di libertà, di giustizia sociale, di pace, di solidarietà – spiega Maria Chiara Marangon, presidente dell’Anpi vittoriese -. Il suo impegno sociale e politico è testimoniato dai suoi documentari sulla resistenza, prodotti in anni in cui l’Italia, che rincorreva il benessere, dimenticava l’origine dello stato democratico che le permetteva di raggiungerlo: attraverso le immagini, scelte con cura e maestria, le ricerche e l’analisi di dati e accadimenti, ci ha donato una sintesi di quanto accaduto dal ‘43 al 45, capace di emozionarci e farci riflettere. Non possiamo non essere grati a Giuseppe Taffarel, partigiano e antifascista”.