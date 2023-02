Non hanno il biglietto per il figlioletto, provano ad abbandonarlo in aeroporto sul passeggino

ISRAELE - Il personale dell’aeroporto di Tel Aviv "Ben-Gurion" non aveva mai assistito a nulla di simile. Due genitori, titolari di passaporto belga, si sono diretti verso l’imbarco per prendere un aereo diretto a Bruxelles, tendando di abbandonare in aeroporto il loro figlio piccolo, che stava solo sul passeggino.

Secondo la ricostruzione dei fatti, avvenuti nei giorni scorsi, del Jerusalem Post, i due genitori si sarebbero accorti all’ultimo di non aver acquistato il biglietto aereo per il bambino e, senza pensarci troppo su, hanno deciso di partire ugualmente, senza di lui. Hanno cercato di oltrepassare i controlli facendo finta di niente, ma il personale dell’aeroporto si sarebbe accorto del bambino lasciato solo e avrebbe fatto scattare i controlli. I due sono così stati tratti in arresto per tentato abbandono di minore.