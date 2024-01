"Non faccio l’amore da 2 anni. Gli uomini hanno paura perché sono troppo bella"

SVEZIA - La famosa modella svedese, Amber Johanssen, ha recentemente aperto il suo cuore in un'intervista esclusiva al Mirror, rivelando una sorprendente sfida nella sua vita sentimentale. Nonostante la sua straordinaria bellezza e il successo sui social media, Johanssen ammette di attraversare un periodo di solitudine sentimentale che perdura da ben due anni. Contrariamente alle aspettative, la modella di 37 anni, nota per la sua indipendenza e seguita da oltre mezzo milione di persone sui social, rivela che la sua estrema bellezza e il suo successo sembrano intimidire gli uomini, rendendola paradossalmente meno attraente agli occhi del sesso opposto.

“La mia vita amorosa è un deserto da due anni, non per mia scelta, ma perché non riesco a trovare il ragazzo giusto”, confessa con sincerità Johanssen. Nonostante guadagni circa 60 mila euro al mese grazie al suo lavoro di modella e alle sponsorizzazioni, la ricerca dell'amore si è rivelata un'impresa ardua per la svedese. La modella ha raccontato di aver tentato di utilizzare diverse app di appuntamenti per incontrare l'uomo dei suoi sogni, ma ha incontrato un ulteriore ostacolo: molti ragazzi con cui ha fatto match non le hanno dato credito, pensando che il suo profilo fosse falso.

"Pensano che una donna come me non abbia bisogno di cercare un uomo su un sito di incontri", spiega Johanssen, aggiungendo di essere stata oggetto di derisione più volte. Nonostante la sua fama e il successo finanziario, la modella cerca un amore autentico, un uomo che non si lasci intimidire dalla sua bellezza e dal suo successo, ma che sia disposto a conoscerla per la persona che è veramente. "L'ultima volta che ho provato a organizzare un appuntamento, il ragazzo mi ha dato buca poco prima di incontrarci. Penso che fosse intimidito", rivela con amarezza Johanssen.