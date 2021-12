Non controllano il green pass dei clienti, multa a due titolari di locali pubblici

UDINE - Da Tarvisio a Lignano, i militari del Comando Provinciale di Udine, nel corso dei molti servizi esterni disposti, hanno sottoposto a controllo, in totale, 1477 persone e 323 locali pubblici.



Sono stati 321 i Green Pass controllati dai Carabinieri, 2 i titolari di attività sanzionati per non aver verificato che l’accesso ai propri esercizi pubblici avvenisse nel rispetto delle prescrizioni, mentre 9 le persone sanzionate amministrativamente per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) mentre si trovavano a passeggio.



Un uomo, infine, è stato denunciato in stato di libertà in quanto, nonostante fosse in quarantena perché positivo al Covid-19, ha violato l’obbligo di rimanere in casa ed è stato sorpreso in giro, inosservante del divieto di mobilità imposto.