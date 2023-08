Non c’è pace per il Veneto: continua il maltempo, fenomeni intensi su gran parte del territorio regionale

VENETO - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso un nuovo avviso che segnala dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, sabato 5 luglio 2023, possibilità di rovesci e temporali, con possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) su gran parte del territorio regionale.

La perturbazione sarà più persistente tra prealpi, pianura e costa. La fase più significativa è prevista tra la serata odierna e il primo mattino di domani. Sulla base delle previsioni meteo la criticità idrogeologica per temporali è di “Preallarme” (colore arancione) per gran parte del territorio, ad eccezione della zona Vene-A, per la quale è stato dichiarato lo stato di “Attenzione”. L’evento sarà seguito con particolare attenzione con l’attivazione di un servizio h24 in corrispondenza della fase più intensa della perturbazione.