Non c'è giro senza Veneto e non c'è Veneto senza giro

VENEZIA - Maggio un mese di piena primavera nel quale possiamo vivere e respirare un ventaglio di situazioni straordinarie ed imprevedibili, una festa rigogliosa e vivace, un tripudio di colori e profumi. Nessun bocciolo può mancare a questo appuntamento con la vita.

Cosi come non può mancare l’evento sportivo più atteso dell’anno ossia il Giro d’Italia; una delle competizioni sportive più antiche e gloriose del nostro Paese.

Trovare la propria giusta velocità nella vita parimenti nei variopinti percorsi dove i nostri atleti si imbatteranno in un turbinio di mescolanze, intrecci ed incroci dolci e tortuosi, ripidi e piani, maestosi e semplici, gentili e scortesi, nefasti e favorevoli, snelli e corposi, ricurvi e ritti, eleganti e sciatti….

Un evento ultracentenario che abbraccia tutta la Nazione, sfiorando, accarezzando e penetrando anche la nostra Regione; un intreccio di sentimenti, emozioni che scorrono, aleggiano, rimbalzano e fluttuano nel sangue del Popolo Veneto..

Il Veneto, terra di ciclisti e di campioni dove si annusa un sapore antico di tradizioni, eleganti borghi, una dolce armonia tra ulivi, vigneti e frutteti, un paesaggio agrario poetico, distese pianeggianti incontaminate che si intervallano in un gioco quasi surreale tra monti,colline, mare e laghi dove Madre Natura regna sovrana, una montagnarussa di percorsi e adrenalina che il Signor Veneto conosce già dalle sue origini primordiali e ne ha fatto tesoro.

Ebbene si, accadrà in Veneto la tappa decisiva del Giro d’Italia 2024, la 107esima edizione che si svolgerà dal 4 al 26 maggio con traguardo finale a Roma.

Tre giornate dal 23 al 25 maggio di pura emozione che accompagnerà la carovana rosa prima a Padova e poi sulle Dolomiti del Bellunese.

Si inizia dalla volata finale nel capoluogo patavino del 23 maggio, dopo che gli atleti avranno scavalcato le montagne dal confine Trentino con una lunga discesa fino a Feltre per tagliare il traguardo in Prato della Valle a Padova, fino alla penultima tappa del Giro del 25 maggio dal Bellunese al Vicentino con arrivo a Bassano del Grappa.

Tappa 18: Fiera di Primiero- Padova (166 Km)

Una tappa piuttosto facile di giovedì 23 maggio, la 18esima del Giro. Un percorso di 166 chilometri a scavalco tra Trentino e il Veneto. Si parte da Fiera di Primiero (Trento) e si arriva a Padova, con un dislivello di 550 metri. Un percorso tutto in discesa leggera dalla partenza fino a Feltre, poi si attraversano le terre del prosecco, Treviso e l’entroterra veneziano con l’ultima parte lungo il Brenta e le sue ville per arrivare in Prato della Valle a Padova.

Tappa 19: Mortegliano – Sappada (155 Km)

Dopo una prima tappa apparentemente pedonabile, venerdì 24 maggio, la carovana degli atleti partiranno da Montegliano (Udine) per poi tagliare il traguardo a Sappada, località turistica sulle Dolomiti al confine tra il Friuli e il Veneto. La prima parte sarà pianeggiante fino a Tolmezzo, poi si sale verso Paularo dove i ciclisti affronteranno il trittico Passo Duron, Sella Valcalda e salita finale a Sappada. Un dislivello impegnativo di 2.700 metri.

Tappa 20: Alpago -Bassano del Grappa (175Km)

Sarà la tappa decisiva del Giro, l’ultima pedalata nel territorio veneto, prevista per sabato 25 maggio, da Alpago nel Bellunese fino a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Con un dislivello di 4.200 metri, secondo gli organizzatori sarà una tappa a cinque stelle. Dopo un avvicinamento pianeggiante con il solo Muro di Ca’ del Poggio, si scala due volte il Monte Grappa dal versante di Semonzo. È lo stesso della vittoria di Nibali al Giro 2010 e di Quintana nel 2014. Dopo la seconda discesa, la corsa prosegue immediatamente sull’arrivo di Bassano del Grappa nel Vicentino.