Noleggia jet privato per portare fuori una ragazza, muore colpito in testa dall’elica

USA - Un appuntamento galante e in grande finito in tragedia, quello di uno studente 21enne della George Southern University. Lo scorso 16 ottobre il giovane aveva noleggiato un jet privato per portare fuori a cena una ragazza. Ed è andato tutto bene fino alla fine quando, subito dopo l’atterraggio del volo di ritorno, il 21enne è sceso dal velivolo e si è diretto in fretta davanti al jet, venedo colpito in testa da un’elica.

Il colpo è stato brutale e il ragazzo è morto all’istante. La tragedia è avvenuta a Savannah, in Georgia. Si escludono al momento responsabilità da parte del personale di volo, ma si indaga sulla dinamica esatta dell’incidente.