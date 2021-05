"Per noi resta prioritario approfondire cosa è successo nella seconda ondata”

VENETO - “Abbiamo chiesto con forza nelle scorse settimane una Commissione d’inchiesta e per noi la priorità è che si proceda in tempi rapidi alla sua istituzione. Per cui accogliamo con favore la disponibilità a costruire le condizioni per un percorso condiviso da parte della maggioranza, ribadita dal capogruppo Villanova, a partire dal ritiro della loro Pda sulla Commissione di inchiesta. Per quanto ci riguarda lavoriamo in questa direzione, perché il nostro obiettivo è quello di fare chiarezza. In particolare rimane prioritario e fondamentale approfondire cosa è accaduto nella seconda ondata, perché è lì che si è verificato un numero drammatico di decessi. L’allargamento della discussione ad un periodo più ampio deve partire da questo dato di fatto”.

È quanto affermano in una nota i capigruppo di Partito Democratico (Giacomo Possamai), Il Veneto che Vogliamo (Elena Ostanel), Europa Verde (Cristina Guarda), Movimento Cinque Stelle (Erika Baldin) e lo speaker dell’opposizione Arturo Lorenzoni a margine della seduta odierna della Prima commissione, dove è stato deciso di rinviare l’esame delle due distinte Pda, una di minoranza e l’altra di maggioranza, riguardanti la Commissione consiliare d’inchiesta sulla gestione della pandemia.

“Siamo anche favorevoli a recuperare il lavoro predisposto la scorsa estate dalla Commissione di inchiesta sulle case di riposo, perché va fatta luce su ciò che è accaduto già nella prima ondata perché gli ospiti delle strutture sono stati fra i più colpiti. Infine non abbiamo preclusioni sulla pubblicità delle sedute, salvo mantenere la riservatezza sulle audizioni di soggetti particolarmente delicati. A questo punto, però, lavoriamo per rendere pubbliche anche le sedute ordinarie delle Commissioni consiliari, altrimenti è un paradosso difficile da spiegare”.