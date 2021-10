Nobel per la Pace 2021 a Maria Ressa e Dmitry Muratov

NORVEGIA - Il Premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato ai due giornalisti Maria Ressa (Filippine) e Dmitry Muratov (Russia). Lo ha annunciato Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il Nobel. Ressa e Muratov sono stati insigniti del Premio Nobel per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura, spiega il Comitato sul suo account ufficiale di Twitter.

Dal 1901 a oggi sono stati assegnati 102 Premi Nobel per la pace. Da allora sono 17 le donne che hanno ricevuto il premio Nobel per la pace, mentre sono 25 le organizzazioni insignite. Nella storia c'è stato anche un vincitore che ha rifiutato il riconoscimento, il vietnamita Le Duc Tho, nel 1973.