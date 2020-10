Nobel Medicina a scienziati per scoperta virus epatite C

SVEZIA - Il premio Nobel per la Fisiologia o la Medicina 2020 va a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice "per la scoperta del virus dell'epatite C".

L'annuncio è stato dato come da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta via Internet e social network.

Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro.