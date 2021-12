No vax a Redipuglia, Fedriga: "Estremamente grave"

TRIESTE - "Vuol dire che si è perso anche il rispetto per la nostra storia" e "per quello che rappresenta il sacrario del Redipuglia che venga utilizzato e strumentalizzato così lo reputo estremamente grave.

Stiamo vedendo una degenerazione di persone che legittimamente la possono pensare anche in modo diverso, irrazionale dico io, ma l'irrazionalità è legittima.



Non si può però arrivare ad eccessi, provocazioni e offese", come a Redipuglia. Temo "che ci stiamo rassegnando anche a questo clima d'odio, violenze e minacce". Così il presidente Fvg e della Conferenza Regioni, Fedriga a Radio 24, a 24 Mattino, dopo che ieri circa 300 persone hanno partecipato a una manifestazione non autorizzata che sarebbe stata promossa dalla galassia no vax al Sacrario di Redipuglia (Gorizia).