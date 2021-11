No Green pass: a Trieste 18 denunciati, 6 fogli via obbligatori

TRIESTE - È di 18 persone denunciate e di altre sei nei cui confronti sono stati emessi fogli di via obbligatori il bilancio fino a questo momento dei provvedimenti adottati dalla Questura di Trieste per la manifestazione No Green pass di sabato e degli scontri che si sono verificati. Lo rende noto la stessa Questura.

Tra le persone denunciate c'è anche una donna, promotrice della manifestazione, mentre i 6 fogli di via obbligatori sono stati emessi nei confronti di persone non residenti a Trieste.

Si tratta dei primi provvedimenti adottati dalla Questura, relativi alla seconda fase della manifestazione quando si sono verificati gli scontri nei pressi di piazza Unità d'Italia. E' inoltre in corso la visione dei filmati realizzati dalla Polizia Scientifica per individuare eventuali ulteriori reati a carico delle persone identificate e degli altri partecipanti ai disordini. L'esame delle immagini potrà accertare anche il mancato rispetto del distanziamento e l'utilizzo delle mascherine durante il corteo del pomeriggio, oggetto di sanzioni amministrative.