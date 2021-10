No Green pass, Questura: il corteo di Trieste è il più numeroso d'Italia

TRIESTE - "No green pass no apartheid. Né green né pass né apartheid".



È questo lo slogan dello striscione che guida il corteo no green pass partito ieri, lunedì, da riva Traiana attorno alle 15.15 per protestare contro l'obbligo dell'attestazione. Circa quindicimila persone stanno sfilando, si tratta della quarta manifestazione da settembre, organizzate dal coordinamento Nogreenpass Trieste.

"Voi bloccate la nostra vita, noi la città" è il messaggio urlato al megafono da uno dei rappresentanti del movimento, a capo del corteo a bordo di un camper. Il corteo sfila lungo le Rive per poi raggiungere Ponterosso. Una delegazione di manifestanti incontrerà più tardi il Prefetto.

Il corteo che si è svolto a Trieste è quello più numeroso per quanto riguarda il tema della contestazione, vale a dire la protesta contro l'obbligo del Green pass. Lo si apprende da fonti della Questura. I partecipanti sono 15mila, tra i quali no vax, portuali, tassisti, comuni cittadini, varie organizzazioni.



È stata presa di mira nella folla, ancora durante il percorso lungo le Rive, una troupe della Rai Fvg, che è stata insultata e spintonata.