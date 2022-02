No Green pass: in 200 alla "Camminata per la libertà"

TRIESTE - Circa 200 hanno partecipato questa mattina alla "Camminata per la libertà", da Barcola a Miramare, manifestazione dei contrari alla misura del Green Pass organizzata dal Coordinamento anti passaporto verde di Trieste.



Il corteo era aperto da uno striscione con la scritta "Basta Golpe Covid", ed è partito alle 10:30, poi ha percorso praticamente in silenzio e con pochi segni di riconoscimento i vari chilometri del lungomare di Barcola fino al parco del castello di Miramare.

Nel parco i No Green pass hanno consumato una colazione al sacco, come avevano previsto gli organizzatori che avevano invitato i partecipanti a portarsi il pranzo. Successivamente hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le spese legali delle persone sanzionate.