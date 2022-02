"No alla follia 'nutriscore' per il vino e i prodotti alcolici"

VENEZIA - L'assessore all'Agricoltura del Veneto, Federico Caner, boccia "la proposta, totalmente folle, che viene dal sistema di etichettatura nutriscore, cioè di bollinare di nero e con la lettera F il vino e i prodotti alcolici".

"La nostra Regione da sempre - ricorda - gioca la carta della qualità e anche quest'anno si conferma al primo posto nel settore agroalimentare. Nel solo comparto del cibo il Veneto conta 18 DOP, 18 IGP e 5 specialità tradizionali garantite a cui si aggiungono per il settore del vino 14 DOCG, 29 DOC e 10 IGT".

Caner fa riferimento ai dati del rapporto Ismea-Qualivita, dove il Veneto risulta essere la prima in Italia per quanto riguarda il fatturato proveniente da prodotti IG, con 3,70 miliardi di euro e guida il comparto vitivinicolo. "Un risultato - spiega - che premia soprattutto il savoir faire dei nostri produttori, capaci di innovare le tradizioni consolidate nel tempo, dalla coltivazione all'allevamento così come nella produzione agroalimentare - dice Caner -, puntando sempre all'eccellenza. La Regione, negli anni, ha sempre voluto tutelare difendendo con le unghie e con i denti le proprie produzioni locali, come dimostra il caso del Prosek".

Sempre secondo il rapporto il Veneto traina anche il settore del vino, seguito da Piemonte e Toscana: "In questi anni - aggiunge - le nostre denominazioni si sono consolidate grazie anche a disciplinari che sono stati aggiornati e migliorati per adattarli alle esigenze dei consumatori. Grazie a un importante lavoro di squadra, nel 2021 l'export di vino veneto è tornato a crescere, superando anche i livelli pre-pandemici. Il vino rappresenta, infatti, il 3,5% delle merci esportate e rappresenta una delle grandi eccellenze che la Regione supporta con finanziamenti all'intera filiera, dalla piantumazione e ristrutturazione della vite, fino all'imbottigliamento e alla promozione". "Così come accade per la lotta all'italian sounding il Veneto è pronto a dare battaglia anche alla proposta, totalmente folle, che viene dal sistema di etichettatura nutriscore, cioè di bollinare di nero e con la lettera F il vino e i prodotti alcolici - conclude Caner -. Sarebbe una follia, oltre che un modo scorretto di fare informazione sulle caratteristiche delle nostre produzioni".