Nicoletta Brunello la talentuosa ritrattista degli animali espone ai due Pomi

TREVISO - Ritrarre la fauna selvatica per sensibilizzare i più giovani al problema della convivenza tra specie umana e animale, un conflitto esasperato del nostro pianeta. È quello che fa Nicoletta Brunello, artista trevigiana che da mercoledì 17 giugno espone per un mese una serie di ritratti animali al Cafè galleria Ai due Pomi, in piazzetta Monte di Pietà a Treviso. I disegni a matita colorata de “La fauna selvatica di Nicoletta Brunello” sono di una precisione e minuziosità millimetrica da sembrare foto. I tratti non vogliono dimenticare alcun particolare e riescono a restituire anche l'espressione, empatica, di animali selvatici come il lupo o il gatto di montagna.



“La mia per gli animali è sempre stata una passione che da tre anni riesco finalmente a trasporre nel disegno”: spiega l'artista, un percorso di studi al Liceo artistico sfociato poi con una laurea in architettura nel 1989 allo Iuav di Venezia. Un lavoro come architetto per una vita lasciato nel 2017 che finalmente le ha concesso lo spazio per disegnare a tempo pieno. “Ho sempre disegnato soggetti dal vero quando ho potuto. Un dono questa mia passione che è stata trasmessa anche a mia sorella da mio padre, incisore e maestro orafo”.



Una bravura che l'ha premiata da subito. Sono molti, amici e conoscenti, che si affidano a lei per ritrarre il proprio quattro zampe, avere un'opera d'autore per serbare il ricordo di quello che è diventato a tutti gli effetti un componente della famiglia. Per gli animali selvatici in via d'estinzione, come il rinoceronte indonesiano o la pantera boliviana, l'altro filone che segue, Nicoletta ricerca invece immagini sul web che la colpiscono particolarmente. In mostra Ai Due Pomi i primi quindici giorni ci saranno gli esemplari di fauna dolomitica, sostituiti nelle ultime due settimane dalla fauna nel mondo.



“Con questa mia mostra vorrei sensibilizzare i ragazzi di oggi al problema di cui si sa o si parla poco – conclude Nicoletta - stiamo uccidendo troppi animali selvatici, stiamo invadendo la loro sfera. Ce ne accorgiamo solo quando ne paghiamo lo scotto, come quello che è stato con il Covid-19 passato da un animale selvatico all'uomo”. L'attività artistica di Nicoletta Brunello può essere seguita sul suo profilo Instagram nicolettabrunello_artist.

Lieta Zanatta