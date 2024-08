Nicole Eggert vince la sua Battaglia: "La chemio ha funzionato" - VIDEO

LOS ANGELES (STATI UNITI) - Nicole Eggert, celebre per il ruolo di Summer Quinn nella serie televisiva "Baywatch", ha condiviso un importante aggiornamento sulla sua salute. In un video pubblicato su Instagram, l'attrice ha rivelato che la chemioterapia ha dato risultati positivi. "Il mio corpo ha risposto completamente alla chemio. Non è stato rilevato un cancro in quell'area e ho il nullaosta per procedere con l'intervento," ha dichiarato, visibilmente commossa.

L'attrice, che ha annunciato per la prima volta la sua diagnosi di un raro tumore al seno nel dicembre 2023, ha tenuto i suoi follower aggiornati sulla sua difficile battaglia contro la malattia. Eggert ha raccontato di aver iniziato a preoccuparsi dopo aver notato un rapido aumento di peso e un forte dolore al seno sinistro. Questi sintomi l'hanno portata a fare degli esami, che hanno confermato la presenza del tumore e di ulteriori cellule cancerose nei linfonodi.

Dopo mesi di cure, che hanno incluso un ciclo di chemioterapia e il difficile gesto di rasarsi i capelli in preparazione al trattamento, Nicole ha ricevuto la notizia tanto attesa: "Questo sarà un nuovo viaggio, ma ha funzionato, ha funzionato, ha funzionato." Nel suo messaggio, l'attrice ha espresso la sua gratitudine e ha raccontato la gioia di poter festeggiare il compleanno della figlia, evento che ha voluto celebrare con particolare entusiasmo.

Eggert ha anche riflettuto sul suo percorso, ricordando di aver trascurato i controlli regolari, in parte a causa delle protesi mammarie impiantate a 19 anni, che hanno complicato l'individuazione del tumore. Ora, con il via libera per l'intervento chirurgico, la star di "Baywatch" guarda avanti, determinata a vincere questa battaglia per sé e per i suoi figli.