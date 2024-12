Nevicate in Veneto, quasi mezzo metro sull'altopiano di Asiago

ASIAGO - Nevicate anche abbondanti hanno interessato nella notte le montagne del Veneto, con precipitazioni che sono state più copiose sulle Prealpi vicentine rispetto alle Dolomiti. Sull'altopiano di Asiago si registrano in quota fino a 45 centimetri di neve fresca, 18 nella cittadina capoluogo, dai 20 ai 30 centimetri la coltre che si misura sulle prealpi veronesi, Monte Tonba e Monte Baldo. Sferzata invernale anche sulle Dolomiti, dove per ora le precipitazioni nevose sono più contenute: si va dai 5 centimetri di Ra Valles, sopra Cortina, ai 10 centimetri delle zone in quota tra Arabba e Falcade.

In tutta la regione il clima è freddo e ventoso. A Venezia si è ripresentato il fenomeno dell'acqua alta, ma la città è rimasta protetta dalle barriere del Mose, alzatosi prima dell'arrivo del picco massimo di marea, che nella laguna interna è rimasta così intorno agli 80 centimetri sul medio, 110 centimetri circa la misura registrata invece in mare aperto.