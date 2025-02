Neve in provincia, occhio alle strade

BELLUNO - La provincia di Belluno sta vivendo una giornata di maltempo intenso, con precipitazioni diffuse e un deciso abbassamento della quota neve. In queste ore le nevicate si stanno registrando a partire dai 1.200-1.400 metri, per poi scendere in serata fino ai 1.100-1.200 metri. Sugli altopiani e nei passi alpini si prevedono accumuli compresi tra 10 e 25 cm, con punte localmente superiori. Nelle zone prealpine e pedemontane, sotto la quota neve, sono attesi 10-35 mm di pioggia. Le temperature oscilleranno tra -3 e +3°C in montagna e tra +3 e +6°C nella Val Belluna e nelle aree pedemontane.

Il vento soffia con raffiche fino a 40-50 km/h in quota, rendendo ancora più difficili gli spostamenti. Nonostante il peggioramento delle condizioni meteo, le strade risultano percorribili e i passi alpini aperti. I mezzi di Veneto Strade sono in azione già da ore per garantire la sicurezza della viabilità.