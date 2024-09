Neve di settembre sulle Dolomiti dopo l'estate del grande caldo

BELLUNO - Dall'estate al quasi-inverno in una decina di giorni. La prima neve è già arrivata sulle Dolomiti in Veneto, con precipitazioni che hanno interessato anche località a quote medie, come Arabba (1600 metri). Tra ieri e la scorsa notte le nevicate hanno coperto di bianco il Lago di Misurina, le Cinque Torri, Ra Valles a Cortina, Rocca Pietore fino a Passo Giau. Un anticipo di stagione fredda causato dalla perturbazione che ha colpito il, Nord Italia, sospinta da aria polare.



Il crollo termico è stato notevole: in pianura si è passati dai 35 gradi di massima degli ultimi giorni di agosto ai 13-14 di stamane, con uno sbalzo di oltre 20 gradi. Gli accumuli di neve fresca nelle ultime 24 ore hanno raggiunto i 25-30 centimetri nelle stazioni in alta quota, come Ra Valles e sui Monti Alti Ornella, in zona Arabba; anche sulla cittadina si misurano 5 centimetri di neve al suolo. La cima della Marmolada, ai 3.343 metri di Punta Penia, è tornata al suo aspetto più abituale: tantra neve e freddo. La minima qui è stata di -11 gradi.