Neve in arrivo fino a quote collinari, stato di attenzione in Veneto da lunedì

VENETO - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi, domenica 22 gennaio, un avviso in cui dichiara uno stato di attenzione per domani, lunedì 23 gennaio, e martedì 24 gennaio per nevicate.



Sono previste precipitazioni nevose fino a quote collinari, con probabili accumuli anche consistenti sulle Prealpi e di qualche centimetro in alcuni fondovalle prealpini e sui colli. In pianura le precipitazioni potranno assumere carattere di neve mista a pioggia o a tratti neve, specie nelle prime ore e sulle zone più interne. Rinforzo dei venti da nordest in quota, sulla costa meridionale e sulla pianura limitrofa. Nel corso della giornata di domani, nelle situazioni più esposte non si esclude che singole valanghe (criticità gialla) possano interessare le vie di comunicazione in quota e le piste da sci.