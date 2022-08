"Nessuna notizia su 80 persone in pericolo al largo della Libia"

LIBIA - Nessuna notizia del barcone con circa 80 persone a bordo partito da Sabrata, in Libia. A lanciare l'sos ieri per l'ennesima carretta del mare in difficoltà nel Mediterraneo centrale era stato Alarm Phone, dopo essere stato contattato dal parente di uno dei migranti.



A distanza di diverse ore, però, l'ong twitta: "Dove sono? Le autorità ci dicono di non sapere nulla di questa barca. Siamo molto preoccupati perché il mare al largo della Libia è attualmente molto pericoloso a causa di tempeste e onde alte. Temiamo per le loro vite".