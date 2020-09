"Nessun nuovo banco nelle scuole di Conegliano, non arriverà nulla"

CONEGLIANO - Sedie e banchi – tradizionali o con le rotelle – non arrivano dappertutto. E nella lista delle città “escluse” finisce anche un comune con tante scuole come Conegliano: a segnalarlo è il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Alberto Ferraresi, che ha diffuso i dati riguardanti la fornitura di banchi e sedie in Veneto.

L’arrivo di nuovo materiale è legato ovviamente alla rivoluzione scolastica imposta dalle norme anti-Covid. Conegliano però non rientra nella lista dei comuni in cui arriverà il nuovo materiale. In tutto il Veneto 20.242 nuovi banchi, 4.876 sedie e 4.152 “sedute innovative”, sinonimo più raffinato di “banchi con le rotelle”. Ma a Conegliano nulla.

In provincia di Treviso ci sono diverse scuole che beneficiano dei nuovi arrivi, da Treviso a Casier, passando per Riese Pio X, Oderzo, Preganziol, Vittorio Veneto e altri comuni. “Mi sembra strano che Conegliano abbia tutti i banchi e sedie perfetti – commenta Ferraresi -. Mi è capitato di parlare con dirigenti scolastici, tempo fa, e la situazione era tutt’altro che buona.

Non ne servono nemmeno una decina di scorta? E’ la solita storia qui a Conegliano, come con i fondi europei: un’altra occasione persa”. Dopo le polemiche dei giorni scorsi in città, dovute alle segnalazioni di assembramenti di studenti fuori da scuola prima e dopo le lezioni - momenti in cui sembra scatenarsi il “liberi tutti” dopo gli attenti controlli all’interno degli istituti - arriva così un’altra questione che riaccende il dibattito sulla ripartenza.

I banchi con le rotelle hanno già fatto discutere nei mesi scorsi, e ora continuano a farlo, ma per un altro motivo, ovvero per il loro mancato arrivo.