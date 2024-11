Nessun invitato si presenta al matrimonio: sposi si ritrovano da soli al ricevimento

Le nozze sono spesso considerate uno dei momenti più importanti e felici della vita, una giornata da sogno che ogni coppia sogna di celebrare con amici e familiari. Purtroppo, non tutte le storie d'amore si svolgono come nei film, e a volte anche i piani più meticolosi possono andare in frantumi. È proprio questo che è accaduto a Kalina Marie, una neo sposa che, dopo mesi di preparativi e attese, si è ritrovata a vivere un incubo il giorno del suo matrimonio: nessuno si è presentato alla festa di nozze.



La sua storia, condivisa attraverso un video su TikTok, ha suscitato una marea di reazioni, a partire dalla grande delusione che ha provato nel vedere la sala del ricevimento deserta. Kalina e suo marito erano insieme da nove anni e avevano finalmente deciso di fare il grande passo, dopo che il loro matrimonio era stato rinviato a causa della pandemia. Ma quello che doveva essere il giorno più bello della loro vita si è trasformato in un'esperienza di solitudine e amarezza. Come mostrano le immagini condivise sui social, nel locale era tutto pronto, dal cibo agli allestimenti, tutto studiato nei minimi dettagli dopo mesi di organizzazione da parte della sposa: ma alla festa gli sposi hanno trovato soltanto cinque degli oltre 100 invitati che dovevano essere presenti. La donna ha inviato 75 inviti digitali e 25 fisici, per coinvolgere gli anziani che non utilizzano i social media, ma quando lei e il marito sono entrati nella stanza del ricevimento l'hanno trovata praticamente vuota:



L'invito era stato programmato per le 13, ma già alle 13:15 la madre della sposa la chiamava preoccupata, informandola che nessuno era ancora arrivato al ricevimento. ”Alle 14, dopo aver aspettato pazientemente, ci siamo fatti coraggio e siamo entrati nella sala, ma il panorama era desolante", ha raccontato la donna, visibilmente turbata. "Cosa abbiamo fatto di male? Sono una persona così cattiva?", si è chiesta Kalina nel video, cercando di dare un senso a una situazione che non riusciva a spiegare.



