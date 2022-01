Neonato trovato nel cestino della toilette dell’aereo

MAURITIUS - Un neonato è stato trovato vivo, nel cestino dei rifiuti della toilette di un aereo di linea. E’ accaduto alle isole Mauritius, dopo l’atterraggio di un volo partito dal Madagascar. A fare la tremenda scoperta il personale di volo, che aveva notato la carta igienica piena di sangue uscire dal cestino.

Il piccolo è stato subito soccorso e portato in ospedale, dove si trova in condizioni stabili. Anche la madre, che aveva negato di averlo partorito, si trova nel nosocomio e sarà denunciata per abbandono. Come ha riportato la BBC, si tratta di una 20enne partita dal Madagascar con un contratto di lavoro di due anni alle Mauritius.

OT