Neonato trovato morto nel sonno, ipotesi “morte in culla”

TRIESTE - Tragedia nel rione Giarizzole, a Trieste, dove un neonato di appena cinque mesi è stato trovato senza vita nel suo lettino dai genitori. La tragedia si è consumata in un appartamento di un complesso Ater.

La scoperta è avvenuta poco dopo il risveglio, quando la coppia ha notato che il piccolo non respirava. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma i tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118 si sono rivelati vani: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del neonato.

Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, si potrebbe trattare di un caso di SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), conosciuta come "morte in culla". Questo raro fenomeno colpisce neonati apparentemente sani durante il sonno e rimane in gran parte inspiegabile, nonostante le raccomandazioni preventive diffuse dai pediatri.

La Polizia di Stato è intervenuta per effettuare i primi accertamenti e, come da prassi in simili circostanze, è stata disposta l’autopsia per chiarire con certezza le cause del decesso.

La “morte in culla” rappresenta una delle paure più grandi per ogni genitore: nonostante sia un evento raro, colpisce in maniera inaspettata e drammatica, lasciando un dolore immenso.