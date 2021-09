Neonato muore di Covid: probabile il contagio da parte di un familiare

KOSOVO – Domenica notte un bimbo di sole 3 settimane di vita è deceduto dopo aver contratto il virus SARS-CoV-2. È accaduto in Kosovo dove i media locali non parlano d’altro da ore. Un dramma che ha colpito una giovane famiglia, che difficilmente si può anche solo immaginare.



Il piccolo, si presume, abbia contratto il virus da un familiare. Il neonato era ricoverato fin dalla nascita alla Clinica di Neonatologia per le sue precarie condizioni di salute ma non era in pericolo di vita: gli è stato fatale il contagio da parte di un membro della famiglia che è risultata essere stata tutta infettata dal Covid.

OT