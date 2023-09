Neonato assalito dai topi mentre dorme nella culla: oltre 50 morsi

Un neonato di sei mesi è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo essere stato ritrovato in condizioni critiche a causa di oltre 50 morsi di topo che coprivano il suo corpicino. Questo tragico episodio ha scosso la comunità locale e ha portato all’arresto dei genitori con l’accusa di grave negligenza. Il terribile fatto è avvenuto nella cittadina di Evansville, nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. Il bambino, che era stato messo a dormire nella culla, come riferito dai quotidiani locali, è stato ritrovato dal padre il mattino seguente in una condizione allarmante, con ferite gravissime sulla fronte, le guance, il naso, le gambe, le mani, le braccia e i piedi. Il piccolo rischiava di morire dissanguato.



Sul posto sono intervenute le autorità e i soccorsi che hanno trasportato d’urgenza il neonato in ospedale per una trasfusione di sangue. Successivamente, è stato trasferito alla struttura medica di Indianapolis tramite elicottero, dove uno staff di specialisti ha lavorato senza sosta per salvargli la vita. Le sue condizioni ora sono in miglioramento.

Le indagini delle forze dell'ordine hanno rivelato un ambiente domestico malsano, pieno di rifiuti e pericoloso. Nello stesso posto, inoltre, sembra vivessero altri due bambini di 6 e 3 anni. La casa in cui il bambino viveva era infestata da numerosi roditori, che sembrano essere stati la causa dei terribili morsi.