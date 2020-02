Neonata sfigurata durante il parte cesareo, i medici: "Non avrebbe dovuto muoversi"

Una neonata, nata col parto cesareo, ha riportato una ferita al volto: il taglio si trova appena sotto l’occhio destro. A denunciare l’accaduto verificatosi in Russia, come riporta il Daily Mail, è stata la giovane madre Darya Kadochnikova. La 19enne si è recata in ospedale per partorire, dopo le prime verifiche i medici hanno deciso di optare per il parto cesareo a causa della posizione della bambina.

La giovane è stata sedata e una volta svegliatasi ha fatto la terribile scoperta: la piccola presentava un taglio. Immediata la protesta della madre che ha ricevuto dai medici una risposta spiazzante: “Ci dispiace, ma la bambina non avrebbe dovuto muoversi durante l’operazione”.