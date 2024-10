Neonata morta: investigatori, 'probabile infanticidio'

PADOVA - L'infanticidio è l'ipotesi più probabile nel caso della neonata trovata morta a Piove di Sacco. Lo dicono gli investigatori padovani, secondo i quali la bimba sarebbe deceduta "per cause non naturali". Questo sulla base dei primi rilievi effettuati sul corpicino dai medici del 118.

Saranno l'esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa tesi. La donna di 29 anni, madre della neonata trovata morta, dormiva al piano superiore, adibito a camere, del Night Club Serale, un locale molto conosciuto della zona. E' stata la stessa donna, da stamane ricoverata in ospedale, a chiamare i soccorsi.