Neonata abbandonata in una scatola di uova in mezzo alla neve, salvata da alcuni ragazzini

RUSSIA - Alcuni sedicenni stavano giocando sulla neve, in Siberia, quando hanno sentito un pianto provenire da una scatola di cartone per le uova. Dentro l’involucro, al gelo, c’era una neonata. Uno dei ragazzini ha chiamato in fretta il padre, il quale ha caricato la bambina in auto e l’ha portata in ospedale.

Sottoposta alle cure del caso, la piccola è stata dichiarata stabile, nonostante avessero rischiato di morire assiderata. E’ successo lo scorso 7 gennaio e ora, mentre gli investigatori cercano i genitori biologici accusati di tentato omicidio, la piccola ha già qualcuno che la ama. I genitori del 16enne che l’ha salvata si sono detti disposti a prendersi cura di lei come fosse la figlia che avevano sempre desiderato.

