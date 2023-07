Neonata abbandonata in un sacco della spazzatura, salvata dall'affetto di un cane randagio

Tripoli, Libano - Una tragica scoperta ha portato a galla una vicenda dal sapore agghiacciante: una neonata è stata abbandonata a se stessa, sigillata in un sacco della spazzatura, fuori da un edificio municipale a Tripoli. Tuttavia, una forza invisibile ha deciso diversamente per lei, poiché un cane randagio si è assunto il compito di essere il suo protettore.



È stato un passante sensibile a sentire i lamenti disperati provenire dal sacco nero di plastica, che era saldamente intrappolato nella bocca dell'animale. L'incredibile scoperta è avvenuta nei pressi del centro abitato, e quella che avrebbe potuto essere una tragedia assoluta ha preso una svolta commovente grazie all'intervento del cane.



Il cucciolo a quattro zampe ha dimostrato una tenerezza impensabile, afferrando con la bocca il sacco che conteneva la piccola, e trasportandolo verso il centro della città. La scena, quasi da film, ha colpito gli astanti, e la compassione dell'animale ha sconvolto i cuori di tutti quelli che hanno assistito a quella scena commovente.



La bimba, dalle prime informazioni, sembra essere stata abbandonata poche ore dopo la nascita. Le immagini circolate online mostrano una visione straziante, con segni di abrasioni e lividi rossi sul corpo fragile della bambina. Le sue condizioni di salute, seppur gravi, sono stabilizzate grazie all'intervento tempestivo del passante e del coraggioso cane randagio.



Le notizie del salvataggio hanno rapidamente raggiunto i social media, scatenando una catena di reazioni emotive. La popolazione locale e quella internazionale si sono unite in un coro di sostegno e affetto, con tante famiglie pronte ad adottare la piccola abbandonata.



Molti si sono concentrati sul ruolo straordinario dell'animale, riconoscendo il suo atto di compassione come un esempio lampante dell'empatia e della gentilezza che gli animali possono dimostrare. I commenti online hanno sottolineato la potenza dell'istinto di protezione di un cane randagio rispetto alla crudeltà umana dell'atto di abbandono.



Al momento, la neonata è stata trasferita d'urgenza all'ospedale governativo di Tripoli, dove riceve le cure adeguate per garantire il suo benessere. Mentre le autorità continuano a investigare sull'incidente, il cuore della comunità si unisce nella speranza che questa innocente creatura trovi presto una famiglia amorevole che possa donarle l'affetto che merita.