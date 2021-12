Neonata abbandonata sopravvive al freddo grazie al alcuni cagnolini che la scaldano

INDIA - E’ stato definito un miracolo. Una neonata abbandonata nuda, con ancora il cordone ombelicale attaccato, è stata trovata in India, dopo aver passato la notte in strada al gelo. A salvarla sarebbero stati una cagna e i suoi cuccioli, che si sono presi cura di lei, attorniandola con il proprio calore.

La commovente storia arriva dallo stato di Chhattisgarh, in India. La piccola di poche ore è stata lasciata in un campo, con nulla addosso, e non sarebbe riuscita a superare la notte se alcuni cani non l’avessero presa con loro, come fosse parte della famiglia, salvandole la vita. La bimba è stata trovata solo alle 11 del mattino. Ad attirare dei passanti sono state le sue grida. Portata in ospedale, è stata visitata dai medici, che l’hanno trovata, incredibilmente, in perfetta salute.

