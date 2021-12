Neonata abbandonata nella foresta: il salvataggio un “miracolo di Natale”

THAILANDIA – Una neonata è stata abbandonata, subito dopo la nascita dalla madre, in una foresta thailandese. La piccola è rimasta per due giorni in balia di animali pericolosi e insetti che non l’hanno risparmiata, infatti, infatti quando è stata trovata il suo corpicino era coperto di punture d’insetti.



Per pura fortuna non è stata trovata da un pitone o da altri animali letali. Grande la commozione in tutto il paese quando si è saputo che la gente di un villaggio vicino, sentendo il pianto della piccola, l’ha salvata. La neonata era nascosta dalla vegetazione e non è stato facile trovarla.



Ora è in osservazione nell’ospedale di Khao Phanom ma non è in pericolo di vita. Le autorità stanno cercando la madre della bambina. Intanto, in Thailandia e nel resto del mondo quando si è diffusa la notizia molti hanno commentato il fatto parlando di un “Miracolo di Natale”.

IL VIDEO DEL SALVATAGGIO