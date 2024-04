Neo genitori danno in adozione la figlia di pochi mesi: "Non è adatta a noi"

Una coppia, che ha scelto di mantenere l'anonimato, è balzata al centro delle cronache dopo aver annunciato la decisione di dare in adozione la propria figlia neonata. La scelta della coppia inglese, è stata resa pubblica dal padre attraverso un post su Reddit ed ha suscitato una serie di reazioni contrastanti da parte degli utenti del noto forum online.



Secondo il racconto del padre, lui e sua moglie si sono resi conto che non erano emotivamente preparati ad accudire la figlia, focalizzati com'erano sulle loro carriere lavorative. Il padre ha descritto come lui e sua moglie si sentissero distanti emotivamente dalla neonata, limitandosi ad avvicinarla solo per le necessità più basilari come il cambio del pannolino o l'alimentazione. Questo senso di distacco avrebbe portato la coppia a ritenere che la bambina "non fosse adatta" alla loro vita e alla conseguente decisione di darla in adozione.



L'intervento della nonna materna ha aggiunto ulteriori complessità alla situazione. Essendo già coinvolta nell'accudimento della bambina, la nonna si è opposta alla decisione dei genitori e ha preso la bambina con sé. La coppia, tuttavia, ha manifestato la volontà di coprire le spese legate all'accudimento della figlia.



La reazione dei lettori di Reddit è stata immediata e polarizzata. Molti hanno espresso comprensione e supporto per la coppia, riconoscendo il coraggio necessario per ammettere i propri limiti e prendere una decisione così difficile. Altri hanno condannato la scelta estrema dei genitori, sottolineando il loro dovere di responsabilità nei confronti della figlia.