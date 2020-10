Nello stesso giorno si becca due denunce sia alla stazione di Treviso che di Conegliano

TREVISO - Sorpreso in stazione mentre sta imbrattando con la bomboletta spray una carrozza ferroviaria.



Nello scalo ferroviario di Treviso, gli agenti Polfer hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 29enne, responsabile di aver imbrattato con vernice spray una vettura ferroviaria.



I poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione del personale RFI; il giovane è stato fermato mentre era in attesa di un treno diretto a Udine.



Dagli accertamenti effettuati, sono emersi numerosi precedenti penali a suo carico per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per maltrattamenti in ambito familiare.



Durante il controllo, invitato ad esibire il contenuto dello zaino portato al seguito, il giovane ha estratto due bombolette spray, che sono state poste sotto sequestro in quanto compatibili con i colori del grafitaggio compiuto.



Nella stessa giornata, il ragazzo era stato denunciato anche dal personale Polfer in servizio nella stazione di Conegliano Veneto, per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità durante un controllo identificativo.

