Nell'incidente morirono in tre, tra cui un bambino di due anni: l'udienza preliminare il 21 giugno

BELLUNO - La giustizia si avvicina per Angelika Hutter, la 32enne tedesca che il 6 luglio 2023 ha investito e ucciso tre persone a Santo Stefano di Cadore. Il giudice per l'udienza preliminare (gup) Elisabetta Scolozzi ha fissato l'udienza per il 21 giugno alle 10 presso il tribunale di Belluno. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata dal pubblico ministero Simone Marcon, come riporta oggi il Gazzettino di Belluno.

Angelika Hutter è accusata di aver travolto e ucciso Mattia Antoniello, un bambino di 2 anni, il padre Marco Antoniello, 47 anni, e la nonna Maria Grazia Zuin, 64 anni, mentre passeggiavano in via Roma. Attualmente, Hutter è in libertà vigilata presso la casa don Giuseppe Girelli a Ronco all'Adige, Verona, e difesa dall'avvocato d'ufficio Giuseppe Triolo.

Non è ancora certo se l’imputata sarà presente in aula il 21 giugno, ma se deciderà di partecipare, sarà accompagnata da un operatore della casa di cura e da un interprete italiano-tedesco.

La fissazione dell’udienza preliminare segna il primo passo del processo.