Nelle spiagge del Veneto orientale gli 'health and rescue day'

VENEZIA - Oltre all'attivazione e l'implementazione di servizi sanitari in un ambito di litorale che nel 2023 ha ospitato oltre 22 milioni di presenze truistiche, l'Ulss4 del Veneto prevede nel mese di luglio anche una serie di eventi di grande impatto informativo. Il 17 luglio a Jesolo, il 25 luglio a Caorle ed il 30 luglio a Bibione si svolgeranno gli "Health and Rescue Day", eventi che hanno lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ed i turisti, sull'importanza del lavoro assicurato dal servizio di Urgenza ed Emergenza nel periodo estivo, e con esso la rete di intervento delle forze dell'ordine e l'importanza delle attività svolte dal servizio sanitario nelle sue varie sfaccettature.

I tre eventi avranno un format comune: una prima parte nel tardo pomeriggio, caratterizzata dalla realizzazione di un evento critico con relativa attività di soccorso sanitario e il coinvolgimento di Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Vigili del Fuoco. In orario serale si svolgerà la seconda parte dell'iniziativa con attività informative, di sensibilizzazione e prevenzione.

Nelle piazze più frequentate delle tre località saranno presenti stand con personale del settore sanitario, delle forze dell'ordine e del volontariato in ambito sanitario. In continuità con le cure fornite nei Punti di primo intervento e negli ospedali (per i casi di maggior complessità), in un incontro pubblico interverrà personale sanitario della cardiologia, della pediatria, della medicina e del dipartimento di prevenzione per parlare dei problemi di salute legati ai luoghi di vacanza, e come gestirli al meglio. Gli interventi saranno intervallati da brevi dimostrazioni pratiche come la rianimazione cardiaca con l'utilizzo di defibrillatore o la disostruzione delle vie aeree nei bambini con la manovra di Heimlich.