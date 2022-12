Nelle sacche con rifiuti abbandonati c'era anche la copia del suo documento: denunciato

PADOVA-AOSTA - Nei due sacchi 'big bag' abbandonati sul ciglio della strada statale 26, ad Arvier, non c'erano solo rifiuti come olio esausto per macchine, ma anche una copia di un documento d'identità. Un sessantenne della provincia di Padova, titolare di una ditta di trasporti internazionali, è stato denunciato per abbandono di rifiuti, anche pericolosi, e miscelazione non autorizzata di rifiuti, pericolosi e non, dalla stazione di Arvier del Corpo forestale della Valle d'Aosta. Il fascicolo è affidato al pm di Aosta Giovanni Roteglia. I due big bag sono stati abbandonati il 14 novembre scorso. Con un decreto di perquisizione i forestali valdostani e i carabinieri forestali del posto hanno ispezionato la sede della ditta, nel padovano. Lì hanno trovato un deposito incontrollato di rifiuti oltre ad altri sacchi big bag, prodotti in Francia come quelli rinvenuti ad Arvier. I dati del sistema Telepass, esaminati dagli investigatori, hanno poi confermato la presenza del sessantenne in zona nel giorno dell'abbandono, mentre stava rientrando dalla Francia.