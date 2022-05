Nelle Filippine trionfa Marcos jr, il figlio del dittatore

MONDO - Ferdinand Marcos Jr., figlio dell’ex dittatore, ha vinto le elezioni presidenziali che si sono tenute lunedì nelle Filippine.

I risultati diffusi non sono ancora ufficiali, ma sono stati conteggiati circa il 90% dei voti e la vittoria di Marcos è ormai certa. La sua principale oppositrice, l’attuale vicepresidente Leni Robredo, ha invece ottenuto la metà circa dei voti. Nello stesso giorno si è votato anche per la vicepresidenza, e come previsto ha vinto Sara Duterte, la figlia del presidente autoritario uscente Rodrigo Duterte.