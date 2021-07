Nella rissa spunta il coltello: un ferito

MESTRE - Prima le offese, poi gli spintoni e alla fine è scoppiata una vera e propria rissa.

L'episodio è accaduto ieri verso le 18 lungo via Piave a Mestre. Alla fine due le persone rimaste ferite, una delle quali in gravi condizioni e dunque ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre con diversi tagli da coltello sia alla schiena che alla spalla.



Tre le persone fermate e interrogate per tutta la notte in Questura. Questo è il bilancio di quanto accaduto ieri in un'area caratterizzata dall'attività dei pusher.