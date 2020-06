Nella nuova arena al Parco degli Alberi Parlanti torna il teatro per bambini

Spettacolo al Parco degli Alberi Parlanti ( foto d'archivio)

TREVISO – Da domenica 28 giugno al 9 agosto al Parco degli Alberi Parlanti Parco torna protagonista il teatro per bambini e famiglie, dopo mesi di chiusura e stop alle attività a causa dell’emergenza coronavirus. Per offrire al pubblico anche quest’estate gli spettacoli teatrali della rassegna estiva e allo stesso tempo rispondere alle nuove regole di sicurezza dettate dall’emergenza Covid, Gruppo Alcuni ha realizzato una nuova Arena Spettacoli Covid Free insieme allo scenografo milanese Paolo Sansoni.



“Se come Gruppo Alcuni non avessimo avuto alle spalle una squadra importante composta da 60 persone che lavorano sul teatro e sulla struttura non avremo potuto far partire la rassegna teatrale quest’estate”, spiega Francesco Manfio, fondatore di Gruppo Alcuni. “Questo perché mettere in atto e rispettare tutte le norme previste è molto complesso. Oggi, ad esempio, chi fa uno spettacolo con venti, trenta o mille persone deve tenere per 14 giorni l’elenco di tutte le persone che ne hanno preso parte. Questa è solo una delle tante norme contenute nell’ordinanza del 13 giugno della Regione del Veneto. Complicato ma pensiamo anche sia dovere di chi fa teatro o qualsiasi altra attività, cercare di rispettare tutte le regole”.



Proprio per questo gli Alcuni hanno deciso di mettere a disposizione l’area spettacoli per gli artisti. “L’area spettacoli è aperta. Compatibilmente con i nostri programmi, gli artisti che non hanno un proprio spazio possono venire qui e fare il proprio spettacolo, evitando di doversi preoccupare di mettere in atto - come abbiamo dovuto fare noi - tutte quelle regole e protocolli complicati”, dichiara Sergio Manfio.



Nonostante la partenza ritardata di un paio di settimane e i posti limitati, sono 174 ripeto ai quasi 400 a disposizione lo scorso anno, il calendario pensato e organizzato da Gli Alcuni prevede ben 15 appuntamenti per la rassegna “Un Posto all’Ombra”, ogni mercoledì e domenica, alle ore 17, che faranno compagnia ai tanti giovanissimi che rimangono in città durante l'estate.



Si parte domenica 28 giugno con lo spettacolo di bolle di sapone dell’artista Enrico Moro. Si prosegue mercoledì 1 luglio con “Biancaneve, non aprite quella porta” de La Contrada, uno spettacolo che porta in scena una Biancaneve diversa, meno dolce e più sbadata. Spazio alla magia e alle performance acrobatiche della compagnia Madame Rebiné domenica 5 luglio, con il One Man Variety . Si prosegue con gli amati amici dei bambini, Polpetta e Caramella de Gli Alcuni, che mercoledì 8 luglio dovranno liberare Hansel e Gretel e vedersela con Maga Cornacchia nello spettacolo La Regina dell’acqua (15 luglio).



Domenica 19 luglio sarà Lucilla, una Lumaca brontolona, ad intrattenere grandi e piccini tra colpi di scena infuocati e giocolerai. Spazio ai burattini d’oltretomba la domenica successiva (26 luglio) per la commedia ricca di buffonerie de El Bechin con Horror puppet show e all’improvvisazione di Clown Crostino Show ( domenica 2 agosto). Mentre il 29 luglio tornano sula palco Capi e l’Assistente con le grandi mascotte dei Mini Cuccioli, i personaggi della serie televisiva firmata Gruppo Alcuni in onda su Rai Yoyo.



Evento speciale venerdì 7 e sabato 8 agosto alle 21, prima della pausa di metà agosto, con lo spettacolo musicale “Le quattro Stagioni” degli Alcuni. Lo spettacolo che doveva andare in scena al teatro Sant’Anna nei giorni del lockdown, farà entrare gli spettatori nell’opera di Vivaldi grazie agli attori e musicisti della compagnia teatrale che eseguiranno dal vivo la musica immortale di Vivaldi, insieme a funamboli e creatori di bolle di sapone. Domenica 9 agosto l’ultimo spettacolo con C’era due volte Rodari di Maga Camaja, un omaggio alla creatività di Gianni Rodari tra letture, ritmi, parole e musica.



Per assistere agli spettacoli sarà necessaria la prenotazione online sul sito (parcodeglialberiparlanti.it), compilando un modulo con tutte le generalità di ciascun spettatore, bimbi compresi, con specifico regolamento anti-Covid. Mentre il pagamento del biglietto d'ingresso di 5 euro, gratuito per i bambini sotto i 3 anni, avverrà direttamente il giorno dello spettacolo al parco. Il pubblico prima di accedere all’area spettacoli delimitata all’interno del parco, dovrà igienizzarsi le mani e misurare la temperatura.



Dal 27 giugno partiranno anche due nuove attività al Parco degli Alberi Parlanti entrambe pensate per i bambini e le famiglie che vogliano trascorrere un momento divertente e istruttivo nei pomeriggi estivi. Si tratta del grande torneo di “Giochi a KM 0… ma 1,5 metri di distanza” dedicato ai giochi di una volta e la mostra esperienziale sulla raccolta differenziata, “Il Ciclo del Riciclo 2.0”.