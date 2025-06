Nella notte trovata senza vita nel torrente

UDINE - Si è conclusa nella notte la ricerca di Giuseppina Gressani, 71 anni, residente a Lauco, trovata priva di vita nel torrente Chiantone al confine con Tolmezzo. La donna era scomparsa nella mattinata del 10 giugno e, non facendo ritorno a casa, i familiari avevano allertato le autorità.



La Prefettura di Udine ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando diverse squadre specializzate. Le operazioni di soccorso hanno visto il coinvolgimento delle squadre Speleo Alpino Fluviali dei Vigili del Fuoco, supportate da unità cinofile e dal nucleo SAPR con l’ausilio di un drone che ha permesso di individuare il corpo nell’alveo del torrente.



Alle ricerche hanno preso parte anche i Carabinieri, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, il Corpo Forestale Regionale, i volontari del CNSAS e il personale della Protezione Civile regionale.



Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per stabilire le cause del decesso, che restano al momento oggetto di indagine.