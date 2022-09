Nella notte sopresi a Castelfranco e a Treviso tre automobilisti alticci

CASTELFRANCO-TREVISO - Controlli serrati su strada operati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso nelle ultime 48 ore, in concomitanza con il fine settimana: ben tre gli automobilisti sorpresi alla guida sotto l’influenza di alcool. Nella nottata tra venerdì e sabato è stato infatti sanzionato dai militari dell’Arma a Castelfranco Veneto un 34enne del posto che, controllato in via della Cooperazione del centro della Castellana, alla guida della propria autovettura Audi A3 e sottoposto ad accertamento alcolimetrico, risultava positivo con tasso superiore a 1 gr./l. (il limite è 0,50).

Alle 01.00 circa di ieri sanzionato in via Borgo Capriolo di Treviso un 49enne della zona che, controllato da una pattuglia di Carabinieri del Radiomobile del Capoluogo alla guida della propria Volkswagen Polo, rifiutava di sottoporsi all’alcoltest. Sempre nella stessa nottata, verso le 04.00, un 33enne di origini brasiliane fermato per un controllo in viale della Repubblica alla guida della propria autovettura e sottoposto a accertamento con etilometro, veniva trovato positivo con valori pari a 0,90 g/l. Ai tre automobilisti sanzionati è stata ritirata la patente di guida. Informate le Autorità Giudiziaria e amministrativa.