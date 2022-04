Nella notte crolla il tetto della scuola

ROVIGO - Crolla il tetto della scuola, ma in classe non c’era nessuno. Tragedia sfiorata nel comune di Scardovari, in provincia di Rovigo, dove nella notte tra lunedì e oggi è crollato il tetto della scuola.



È accaduto all’altezza dell’aula del personale Ata. L’episodio è accaduto di notte e dunque non ci sono feriti. Come si spiega in Comune, sarà trovata un’altra sede per gli alunni, e si cercherà di riaprire a breve la scuola.

Per un paio di giorni subentrerà la didattica a distanza.