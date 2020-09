Nella mente nera di un incisore.

L’appuntamento prende il titolo da un recente lavoro dell’artista solighese Livio Ceschin, realizzato per ricordare i 300 anni dalla nascita dell’incisore e architetto Giovanni Battista Piranesi (Mogliano Veneto, Treviso, 4 ottobre 1720 – Roma, 9 novembre 1778). Si tratta di una tecnica mista che ha impegnato Ceschin, uno tra i più apprezzati incisori della sua generazione, durante il lockdown.

Un’opera ispirata alle celebri Carceri d’Invenzione di Piranesi che, proprio per il periodo in cui è stata creata, assume significati che vanno anche ben oltre la sua rilevanza artistica.

Nell’isolamento straniante di quei giorni, l’artista impegnato nel lavoro meditato e paziente che l’arte incisoria richiede, ha colto la contemporaneità dello spaesamento di un visionario vissuto tre secoli fa. Ma anche i potenti suggerimenti che l’arte offre per andare oltre l’angoscia delle “carceri” di ieri e di oggi, contrapposte a siti archeologici ameni e soleggiati in cui natura e ambiente trovano il loro equilibrio.

Insieme a Livio Ceschin, interverranno Eugenio Manzato, storico dell’arte, e Marina Grasso, giornalista.





L’opera sarà esposta nell’androne di Palazzo Bomben, accanto ad alcuni bozzetti della stessa e ad altre incisioni, da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre (ore 9–13, 14–18, ingresso libero).