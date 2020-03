Nella Marca ulteriori 45 posti letto per fronteggiare il Coronavirus

TREVISO – Nuove misure regionali nell’ambito delle azioni legate all’emergenza “Coronavirus”, con l’incremento di 534 posti letto complessivi in tutte le aziende sanitarie del Veneto. “La patologia legata al Coronavirus – come spiegano gli esperti, si legge in una nota istituzionale –, in una percentuale di soggetti, seppur relativa, può presentare quadri di aggravamento con la necessità di cure maggiormente intensive. Il provvedimento è stato preso per assicurare al sistema sanitario la disponibilità di un più ampio numero di posti letto in questo ambito e gestire l’eventualità di picchi tra le persone ricoverate.

Ma veniamo ai numeri della nostra provincia ed alle sedi in cui sono previsti. Nei reparti di Terapia intensiva della Marca dove complessivamente si contano 49 posti letti, sono previsti 3 posti letto aggiuntivi: 2 a Conegliano e 1 a Montebelluna. Nella Semintensiva respiratoria vi sono generalmente 16 posti in tutta la provincia che saranno incrementati di ulteriori 10 posti letto (2 a Treviso e 8 a Conegliano). Quanto alle degenze nel reparto di Malattie infettive si contano 26 posti complessivi che saranno aumentati di ulteriori 32 nelle sedi di Treviso. Pertanto, a fronte di 100 posti letto attuali nei tre reparti interessati (Terapia intensiva, Semintensiva respiratoria, Malattie infettive) è contemplato un incremento totale di 45 ulteriori posti letto, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.