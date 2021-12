Nella Marca 716 nuovi positivi, il sindaco Conte ai trevigiani: "Dobbiamo alzare il livello di attenzione"

TREVISO - La Marca torna ad essere la prima provincia in Veneto per numero di nuovi contagi: nella sola giornata di ieri sono stati registrati 716 nuovi positivi, 120 in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 5.850 trevigiani attualmente positivi. Dati che certamente preoccupano anche in vista del periodo delle festività natalizie, con particolare afflusso di gente nei centri delle città per lo shopping, pranzi e cene per festeggiare il Natale.



Il sindaco Mario Conte invoca responsabilità ai trevigiani: “Le code all’ex Dogana e nei diversi punti tampone della provincia sono evidenti. Siamo consapevoli che in questo periodo stiamo convivendo con il virus, per questo invito i cittadini a continuare ad avere comportamenti responsabili, primo fra tutti l’utilizzo della mascherina, soprattutto nelle situazioni in cui c’è rischio di assembramento. E poi sanificare le mani e mantenere il distanziamento. Sono tre regole che oramai conosciamo tutti e che dobbiamo continuare a seguire se vogliamo goderci il Natale”.



Sindaco a Treviso entrerà in vigore l’obbligo di mascherine all’aperto in centro, come già deciso, ad esempio, nel comune di Casier? “Come Anci nazionale abbiamo formalizzato una richiesta al governo di uniformare questa iniziativa dell’obbligatorietà della mascherina all’aperto in tutti i comuni d’Italia. Attendiamo di capire se il governo è orientato in questa direzione. Se non arriveranno risposte mi attiverò con i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto affinché la decisione venga presa in modo uniforme almeno da tutti i comuni della regione. L’obiettivo è quello di semplificare le regole ai nostri cittadini e condividere l’obbligo della mascherina anche all’aperto per tutto il periodo delle festività”.



Dal 6 dicembre servirà il Super Green Pass per entrare nei ristoranti, andare al museo e allo stadio. Come saranno i controlli? “I controlli saranno serrati. E’ necessario, ci sarà la massima attenzione soprattutto nelle fasi iniziali. Serve per dare anche un segnale ai trevigiani vaccianti che hanno il Super Green pass che oggi sono 9 cittadini su 10, per salvare il Natale, il lavoro, la voglia di normalità e anche per proteggere quella piccola percentuale che non ha voluto vaccinarsi”.