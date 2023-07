Nella centrale nucleare di Zaporizhzhia si rischia il disastro nucleare

Altissima tensione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia e scambi di accuse reciproci tra Ucraina e Russia. Dopo l'allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky secondo il quale, in base a dati di intelligence "l'esercito russo ha collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco'' rimarcando come ''il mondo vede, non può non vedere, che l'unica fonte di pericolo per la centrale nucleare di Zaporizhzhia è la Russia e nessun altro'', arriva puntuale la replica del Cremlino che punta invece il dito proprio contro l'Ucraina.



"La situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia è tesa per il rischio alto di azioni di sabotaggio da parte del regime di Kiev, azioni che potrebbero avere conseguenze devastanti", ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "L'Ucraina ha già dimostrato la sua predisposizione a non tirarsi indietro da nulla", ha aggiunto, citando la distruzione della diga di Kakhovka.

E proprio alla centrale idroelettrica ha fatto riferimento anche il leader ucraino sostenendo che ''sfortunatamente, non c'è stata una risposta tempestiva e su larga scala all'attacco terroristico alla centrale di Kakhovka. E questo potrebbe incitare il Cremlino a commettere nuovi mali. E' responsabilità di tutti nel mondo fermarlo, nessuno può farsi da parte, poiché le radiazioni colpiscono tutti''.



"Il dispiegamento di personale militare da parte della Russia, l'installazione di fortificazioni su almeno 3 reattori, il posizionamento di esplosivi nella centrale nucleare di Zaporizhzhia minaccia direttamente un incidente nucleare nella più grande centrale atomica d'Europa. È giunto il momento che il mondo agisca immediatamente", ha scritto su Twitter il ministero degli Esteri ucraino.



Aiea: "Chiesto accesso a tetti reattori Zaporizhia" L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha dichiarato di non aver rilevato "segni visibili" della presenza di mine o altri esplosivi presso la centrale nucleare di Zaporizhia, come denunciato dalle autorità ucraine, ma ha chiesto l'accesso ai tetti dei reattori dove, secondo Kiev, sarebbero stati installati dispositivi utili a simulare un attacco agli impianti.



Esperti internazionali non hanno rilevato nulla di sospetto nelle loro visite di routine all'impianto, anche se il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, ha confermato di aver già richiesto l'accesso ai tetti dei reattori tre e quattro e di ritenere "essenziale" esaminare queste aree, così come le sale turbine e alcune aree che ospitano l'impianto di refrigerazione.



"Con l'aumento della tensione e delle attività militari nella regione, i nostri esperti devono essere in grado di verificare i fatti sul campo. I loro rapporti indipendenti e oggettivi aiuterebbero a chiarire la situazione attuale, cosa cruciale in un momento in cui ci sono informazioni non confermate, denunce e contro-denunce", ha spiegato Grossi.